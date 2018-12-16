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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2200220122022203 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 24 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 23 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 37 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 25 Всього голосів : 137 Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08 Amid написав: Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса? Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса? ignorabimus Повідомлень: 667 З нами з: 11.09.13 Подякував: 41 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08 Hack-Stock написав: я правильно понял,с дебетного счета викенда в тас24 я могу погасить кредит с мгновенной проводкой по счету, даже в выходной? С него можно гасить только викенд или Б5 тоже? я правильно понял,с дебетного счета викенда в тас24 я могу погасить кредит с мгновенной проводкой по счету, даже в выходной? С него можно гасить только викенд или Б5 тоже?

З дебетового рахунку ви можете ініціювати операцію погашення кредиту на певну суму, що збільшить розмір доступного вам для використання кредитного ліміту на цю суму навіть у вихідний день. Фактична ж операція зарахування буде проведена у операційний час, у випадку вихідних - наступного робочого дня. Тобто, якщо вам потрібно щось купити у вихідний, то це операція дасть вам таку змогу, якщо ж у вас, наприклад, почали капати відсотки по кредиту, що така операція проведена у вихідний вам не допоможе негайно зупинити цей процес.

В5 елементарно гаситься переказом прямо на картку і спрацьовує впродовж 10-ти хвилин, по Вікенду впродовж 10-20 хвилин приходить СМС, що сума зарахована у рахунок погашення, але, фактично розрахуватися цими грошима вдасться десь за годину після погашення.

ignorabimus написав: Amid написав: Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса? Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса?

Так. У ТАС2Ю навіть явно вказана дата погашення у цьому місяці 26.12. З дебетового рахунку ви можете ініціювати операцію погашення кредиту на певну суму, що збільшить розмір доступного вам для використання кредитного ліміту на цю суму навіть у вихідний день. Фактична ж операція зарахування буде проведена у операційний час, у випадку вихідних - наступного робочого дня. Тобто, якщо вам потрібно щось купити у вихідний, то це операція дасть вам таку змогу, якщо ж у вас, наприклад, почали капати відсотки по кредиту, що така операція проведена у вихідний вам не допоможе негайно зупинити цей процес.В5 елементарно гаситься переказом прямо на картку і спрацьовує впродовж 10-ти хвилин, по Вікенду впродовж 10-20 хвилин приходить СМС, що сума зарахована у рахунок погашення, але, фактично розрахуватися цими грошима вдасться десь за годину після погашення.Так. У ТАС2Ю навіть явно вказана дата погашення у цьому місяці 26.12. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2771 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 23:24 ignorabimus написав: Amid написав: Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса? Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса?

Не знаю как для Б5 (я ее только оформил и еще не гасил), а вот по Виике - все именно так и работает - проверенно лично неоднократно в т.ч. и в прошлом месяце. Не знаю как для Б5 (я ее только оформил и еще не гасил), а вот по Виике - все именно так и работает - проверенно лично неоднократно в т.ч. и в прошлом месяце. Flamingo

Повідомлень: 1158 З нами з: 20.03.15 Подякував: 33 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2200220122022203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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