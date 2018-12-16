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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2200220122022203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08

  Amid написав:Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные"
Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08

  Hack-Stock написав:я правильно понял,с дебетного счета викенда в тас24 я могу погасить кредит с мгновенной проводкой по счету, даже в выходной? С него можно гасить только викенд или Б5 тоже?

З дебетового рахунку ви можете ініціювати операцію погашення кредиту на певну суму, що збільшить розмір доступного вам для використання кредитного ліміту на цю суму навіть у вихідний день. Фактична ж операція зарахування буде проведена у операційний час, у випадку вихідних - наступного робочого дня. Тобто, якщо вам потрібно щось купити у вихідний, то це операція дасть вам таку змогу, якщо ж у вас, наприклад, почали капати відсотки по кредиту, що така операція проведена у вихідний вам не допоможе негайно зупинити цей процес.
В5 елементарно гаситься переказом прямо на картку і спрацьовує впродовж 10-ти хвилин, по Вікенду впродовж 10-20 хвилин приходить СМС, що сума зарахована у рахунок погашення, але, фактично розрахуватися цими грошима вдасться десь за годину після погашення.
  ignorabimus написав:
  Amid написав:Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные"
Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса?

Так. У ТАС2Ю навіть явно вказана дата погашення у цьому місяці 26.12.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:24

  ignorabimus написав:
  Amid написав:Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные"
Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса?

Не знаю как для Б5 (я ее только оформил и еще не гасил), а вот по Виике - все именно так и работает - проверенно лично неоднократно в т.ч. и в прошлом месяце.
Flamingo
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  #<1 ... 2200220122022203
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