Кстати! А для Викэнда работает правило, как для В5, что если 25-е - выходной, то погасить можно в первый соедующий за ним рабочий, бех вылета с грейса?
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Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08
З дебетового рахунку ви можете ініціювати операцію погашення кредиту на певну суму, що збільшить розмір доступного вам для використання кредитного ліміту на цю суму навіть у вихідний день. Фактична ж операція зарахування буде проведена у операційний час, у випадку вихідних - наступного робочого дня. Тобто, якщо вам потрібно щось купити у вихідний, то це операція дасть вам таку змогу, якщо ж у вас, наприклад, почали капати відсотки по кредиту, що така операція проведена у вихідний вам не допоможе негайно зупинити цей процес.
В5 елементарно гаситься переказом прямо на картку і спрацьовує впродовж 10-ти хвилин, по Вікенду впродовж 10-20 хвилин приходить СМС, що сума зарахована у рахунок погашення, але, фактично розрахуватися цими грошима вдасться десь за годину після погашення.
Так. У ТАС2Ю навіть явно вказана дата погашення у цьому місяці 26.12.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:24
Не знаю как для Б5 (я ее только оформил и еще не гасил), а вот по Виике - все именно так и работает - проверенно лично неоднократно в т.ч. и в прошлом месяце.
Додано: Пон 17 гру, 2018 07:03
Нет ни у кого инсайда по поводу оплаты коммунальных платежей картой Б5 в январе? Продлят?
Додано: Пон 17 гру, 2018 08:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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