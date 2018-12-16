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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2201220222032204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:31

  Kevin написав:
  lel написав:Выписку по Вике починили :D


Выписка по данной карте пустая.

У меня по двум аккам- уже все есть.
lel
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 10.12.13
Подякував: 855 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день
Пару вопросов
1) Какие счета и карты лучше открывать новому клиенту для удобства пользования банком?
2) Как без комиссии перечислить деньги с другого банка для открытия депо?
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Алексей77
 
Повідомлень: 1392
З нами з: 04.12.09
Подякував: 6 раз.
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  #<1 ... 2201220222032204
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