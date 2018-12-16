У меня по двум аккам- уже все есть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:31
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый день
Пару вопросов
1) Какие счета и карты лучше открывать новому клиенту для удобства пользования банком?
2) Как без комиссии перечислить деньги с другого банка для открытия депо?
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