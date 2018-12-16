У меня по двум аккам- уже все есть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:31
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый день
Пару вопросов
1) Какие счета и карты лучше открывать новому клиенту для удобства пользования банком?
2) Как без комиссии перечислить деньги с другого банка для открытия депо?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 13:15
1) Ощадный + Платівка. Далее смартфон - tas2u, либо веб-версии для компа.
2) Через tas2u открываем депо с карты любого украинского банка БЕЗ КОМИССИИ, либо гнать СЕПом на Ощадний (2620), а потом на Плативку, а уже с неё открывать депо. Все операции - БЕЗ КОМИССИИ.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH
Размер имеет значение.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
це холд.
коли дістанетесь до відділення і заберете посилку, то відбудеться списання і кешбек тоді має бути
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:37
7 декабря Гороховский написал в фб, что новая почта злоупотребляет п2п переводами, и призвал фискальные органы обратить на это внимание. Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Алени ругают почту, и благодарят гороха за то, что он вскрыл махинации с банковскими картами на почте
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:42
Какой mcc?
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