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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2201220222032204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:31

  Kevin написав:
  lel написав:Выписку по Вике починили :D


Выписка по данной карте пустая.

У меня по двум аккам- уже все есть.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день
Пару вопросов
1) Какие счета и карты лучше открывать новому клиенту для удобства пользования банком?
2) Как без комиссии перечислить деньги с другого банка для открытия депо?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:15

  Алексей77 написав:Добрый день
Пару вопросов
1) Какие счета и карты лучше открывать новому клиенту для удобства пользования банком?
2) Как без комиссии перечислить деньги с другого банка для открытия депо?


1) Ощадный + Платівка. Далее смартфон - tas2u, либо веб-версии для компа.
2) Через tas2u открываем депо с карты любого украинского банка БЕЗ КОМИССИИ, либо гнать СЕПом на Ощадний (2620), а потом на Плативку, а уже с неё открывать депо. Все операции - БЕЗ КОМИССИИ.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

це холд.
коли дістанетесь до відділення і заберете посилку, то відбудеться списання і кешбек тоді має бути
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:37

  2XL написав:Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH

7 декабря Гороховский написал в фб, что новая почта злоупотребляет п2п переводами, и призвал фискальные органы обратить на это внимание. Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Алени ругают почту, и благодарят гороха за то, что он вскрыл махинации с банковскими картами на почте
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:42

  Stringer написав:
  2XL написав:Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH

7 декабря Гороховский написал в фб, что новая почта злоупотребляет п2п переводами, и призвал фискальные органы обратить на это внимание. Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Алени ругают почту, и благодарят гороха за то, что он вскрыл махинации с банковскими картами на почте


Какой mcc?
Kevin
 
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