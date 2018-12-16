Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58

Добрый день

Пару вопросов

1) Какие счета и карты лучше открывать новому клиенту для удобства пользования банком?

2) Как без комиссии перечислить деньги с другого банка для открытия депо?

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/