RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2202220322042205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stringer написав: Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!

Лимит на снятие наличных и перевода ЗАБЛАГОВРЕМЕННО установлен на 1 грн. (Ноль почему то не хочет)
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:14

  2XL написав:
Stringer написав: Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!

Лимит на снятие наличных и перевода ЗАБЛАГОВРЕМЕННО установлен на 1 грн. (Ноль почему то не хочет)

Ещё лучше - Вика с лимитом.
Кредитных и дебитный должно хватать на оплату услуг и платежа.
А случае еквайринга - будет кб, в случае п2п - просто снимет с дебитного без последствий в виде 5% за кредитные.
curiousobro
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

curiousobro написав:
  2XL написав:
Stringer написав: Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!

Лимит на снятие наличных и перевода ЗАБЛАГОВРЕМЕННО установлен на 1 грн. (Ноль почему то не хочет)

Ещё лучше - Вика с лимитом.
Кредитных и дебитный должно хватать на оплату услуг и платежа.
А случае еквайринга - будет кб, в случае п2п - просто снимет с дебитного без последствий в виде 5% за кредитные.


Это и было Вика с лимитом, но с нулевым дебитным. Видео же из сообщения.
p.s. есть выгода на нём держать средства?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:51

  curiousobro написав:
  Stringer написав:
  2XL написав:Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH

7 декабря Гороховский написал в фб, что новая почта злоупотребляет п2п переводами, и призвал фискальные органы обратить на это внимание. Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Алени ругают почту, и благодарят гороха за то, что он вскрыл махинации с банковскими картами на почте

Будет еквайринг с некошерным мсс 8999, за который Тася не даёт КБ вообще.

И это делается у них уже месяцев 3, а не после поста Гороха.

У вас с ним явно вендетта :)

конечно вендетта - банк без отделений будет платить честный кешбек!
и результат - 1% грязными :mrgreen:
еще и стучит публично на комерсов... фискальные органы он призывает проверить... тьфу, фарисей
Stringer
 
Повідомлень: 8767
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:21

  2XL написав:Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH


У меня похожая ситуация с розеткой - вчера при оплате в интернет пришло ZABLOKOVANO, сегодня поехать забирать - пришло KUPIVLYA когда выбивал талон в их терминале, о кешбеке нигде упоминания нет.
Ivanhoe
 
Повідомлень: 60
З нами з: 14.01.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:47

  2XL написав:p.s. есть выгода на нём держать средства?

Нет конечно.
Под операцию обеспечиваете достаточную сумму на обоих направлениях и по результатам операции закидываете обратно на сбер либо радуетесь нулевой комиссии при п2п.
curiousobro
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, пожалуйста, чайнику, как через ТАС2Ю оплачивать комуналку? Захожу, есть только вариант Цифрал г. Киев. Какой код регистрации вводить?
Поиск выдает, что Цифрал это сервис домофонов.
Или платить через ГІОЦ картой В5?
ykrkozak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ivanhoe написав:
У меня похожая ситуация с розеткой - вчера при оплате в интернет пришло ZABLOKOVANO, сегодня поехать забирать - пришло KUPIVLYA когда выбивал талон в их терминале, о кешбеке нигде упоминания нет.
Интересно. Понаблюдаю. Забирать планирую через пару дней.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2202220322042205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, lubopytnaya, Muzzy, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.