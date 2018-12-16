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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:57
Stringer написав: Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Лимит на снятие наличных и перевода ЗАБЛАГОВРЕМЕННО установлен на 1 грн. (Ноль почему то не хочет)
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:14
2XL написав:
Stringer написав: Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Лимит на снятие наличных и перевода ЗАБЛАГОВРЕМЕННО установлен на 1 грн. (Ноль почему то не хочет)
Ещё лучше - Вика с лимитом.
Кредитных и дебитный должно хватать на оплату услуг и платежа.
А случае еквайринга - будет кб, в случае п2п - просто снимет с дебитного без последствий в виде 5% за кредитные.
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curiousobro
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:36
curiousobro написав: 2XL написав:
Stringer написав: Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Лимит на снятие наличных и перевода ЗАБЛАГОВРЕМЕННО установлен на 1 грн. (Ноль почему то не хочет)
Ещё лучше - Вика с лимитом.
Кредитных и дебитный должно хватать на оплату услуг и платежа.
А случае еквайринга - будет кб, в случае п2п - просто снимет с дебитного без последствий в виде 5% за кредитные.
Это и было Вика с лимитом, но с нулевым дебитным. Видео же из сообщения.
p.s. есть выгода на нём держать средства?
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:51
curiousobro написав: Stringer написав: 2XL написав:
Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH
7 декабря Гороховский написал в фб, что новая почта злоупотребляет п2п переводами, и призвал фискальные органы обратить на это внимание. Новая почта привела взимание оплаты своих услуг в законное русло - теперь они снимают налик с карт клиента через этот постфинанс.
Кешбека не будет!
Алени ругают почту, и благодарят гороха за то, что он вскрыл махинации с банковскими картами на почте
Будет еквайринг с некошерным мсс 8999, за который Тася не даёт КБ вообще.
И это делается у них уже месяцев 3, а не после поста Гороха.
У вас с ним явно вендетта
конечно вендетта - банк без отделений будет платить честный кешбек!
и результат - 1% грязными
еще и стучит публично на комерсов... фискальные органы он призывает проверить... тьфу, фарисей
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Stringer
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:21
2XL написав:
Оплатил Викой доставку Новой почты в приложении. Хотел проверить идёт как интернет оплата с 2% кб или 1%? Оказалось третий вариант. Как это понимать?
40.00 UAH ZABLOKOVANO PostFinance *хххх 17/12/18, 14:14:16 ZALYSHOK 0.00 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 572.01 UAH
У меня похожая ситуация с розеткой - вчера при оплате в интернет пришло ZABLOKOVANO, сегодня поехать забирать - пришло KUPIVLYA когда выбивал талон в их терминале, о кешбеке нигде упоминания нет.
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Ivanhoe
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:47
2XL написав:
p.s. есть выгода на нём держать средства?
Нет конечно.
Под операцию обеспечиваете достаточную сумму на обоих направлениях и по результатам операции закидываете обратно на сбер либо радуетесь нулевой комиссии при п2п.
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curiousobro
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:59
Подскажите, пожалуйста, чайнику, как через ТАС2Ю оплачивать комуналку? Захожу, есть только вариант Цифрал г. Киев. Какой код регистрации вводить?
Поиск выдает, что Цифрал это сервис домофонов.
Или платить через ГІОЦ картой В5?
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ykrkozak
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:05
Ivanhoe написав:
У меня похожая ситуация с розеткой - вчера при оплате в интернет пришло ZABLOKOVANO, сегодня поехать забирать - пришло KUPIVLYA когда выбивал талон в их терминале, о кешбеке нигде упоминания нет.
Интересно. Понаблюдаю. Забирать планирую через пару дней.
Размер имеет значение.
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2XL
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