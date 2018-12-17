Вкладчик1234 написав:Розетка сейчас не проводит покупку сразу, а ставит деньги на карте в "холд" (на случай, если клиент откажется, или на случай возврата). Если всё ок - холд превращается в покупку. Если отказ или возврат - холд просто снимается.
Таким образом, возвраты они фактически не делают, потому что изначально деньги сразу не списывают. (Возврат делают например в случае неремонтопригодности, и т.п. заключениях СЦ, и по истечению более чем 14 дней)
Механизм понятен, а вот то что кешбек в смс не проскакивает - настораживает
movnyk написав:Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, чи беруть участь у комунальній акції за кредиткою В5 МСС 4814, 4816? На сайті десь можна почитати умови цієї акції? Бо обидва сайти – і новий, і старий – обшукала, не знайшла. Заздалегідь дякую!
novichok написав:Представитель, TASCOMBANK! В наших с Вами силах покращить работу этого отделения? Для этого куда, кому и чего надо написать?
Добрый день, уважаемые форумчане. Спасибо всем за информацию. Направили запрос на ответственное подразделение, для проведения работы с отделением. Если Вы желаете оставить отзыв о конкретной ситуации, просьба написать в личных сообщениях описание проблемы и также свои данные. Будем очень признательны.
О! Спасибо за быструю реакцию. Скажите, а когда я смогу подойти в ЭТО отделение и оформить Пакет услуг Стандартный, который сотрудники обзывают пакетом для ФОПов, хотя он предназначен для лиц физических?
klug уточнив на гарячій лінії: мсс 5045, кешбек нарахували, хоча в день проведення операції писало, що така-то сума завблокована, сума КБ у смс була відсутня і підтримка в день покупки стверджувала, що КБ не буде, бо бачить це не як покупку,а переказ коштів (щось типу того). Вибачайте, що ввів в оману, завдяки Вам, сам лише щойно пролив світло на ситуацію
vagrant_84 написав:klug уточнив на гарячій лінії: мсс 5045, кешбек нарахували, хоча в день проведення операції писало, що така-то сума завблокована, сума КБ у смс була відсутня і підтримка в день покупки стверджувала, що КБ не буде, бо бачить це не як покупку,а переказ коштів (щось типу того). Вибачайте, що ввів в оману, завдяки Вам, сам лише щойно пролив світло на ситуацію
Платил сегодня 2 раза картой WE на сайте Розетки, первая операция через Masterpass, прошла как блокировка без указания суммы кэшбэка, 2-я обычная оплата с введением данных карты, прошла как покупка с 2% кэшбэком...