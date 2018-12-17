MASolomko написав:Уважаемый представитель ТАСКОМБАНК, пожалуйста, разъясните момент ниже.
На странице "Про Банк" новой версии вашего маркетингового сайта вы указали про ценности динамики, а именно: "...Ми постійно вдосконалюємося, щоб досягти найвищої якості у роботі".
Сколько должно пройти времени, чтобы была возможность изменить ПИН-код в банкомате другого банка по чипованной карте Weekend Card или как это реализовано в картах monobank (изменяется ПИН в мобильном приложении и достаточно пару операций в терминале через чип для его прописании на карте) и вы соответствовали соблюдении своих ценностей?