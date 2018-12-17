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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2204220522062207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:15

  MASolomko написав:Уважаемый представитель ТАСКОМБАНК, пожалуйста, разъясните момент ниже.

На странице "Про Банк" новой версии вашего маркетингового сайта вы указали про ценности динамики, а именно: "...Ми постійно вдосконалюємося, щоб досягти найвищої якості у роботі".

Сколько должно пройти времени, чтобы была возможность изменить ПИН-код в банкомате другого банка по чипованной карте Weekend Card или как это реализовано в картах monobank (изменяется ПИН в мобильном приложении и достаточно пару операций в терминале через чип для его прописании на карте) и вы соответствовали соблюдении своих ценностей?


после такого вступления ожидал супер хотелку

но такую... :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:36

Подаскажите, а по карте Weekend смена пина в своем банкомате бесплатна? Или лучше дайте ссылку на соответвующие тарифы по Вике...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:48

  ignorabimus написав:Подаскажите, а по карте Weekend смена пина в своем банкомате бесплатна? Или лучше дайте ссылку на соответвующие тарифы по Вике...

10 грн. удовольствие https://new.tascombank.ua/files/dod_6_weekend.pdf
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  v57 написав:после такого вступления ожидал супер хотелку

но такую... :)
Я думал над этим и уже хотел её написать, но пришел к выводу, что хотелку буду озвучивать на электронную почту.

ps Кроме, предоставления кредитного лимита (пусть и небольшого) по Вике мне нечего попросить.
MASolomko
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  #<1 ... 2204220522062207
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