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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:52
viewtopic.php?p=4523299#p4523299
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:53
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кто-нибудь платил на Портмоне через виза-чекаут? МСС остаётся тот же, что и при обычной оплате картой?
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:58
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:59
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:00
Всім подарунки від Миколая?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Когда можно рассчитывать на тасину щедрость оформившим Б5 и Вику в ноябре? Роза и Клара под букетик тюльпанов принесут?
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:05
Востаннє редагувалось Ferlakur в Вів 18 гру, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:05
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09
не всіх так частують
Судя по тому, что мне нет, то не всем такая щедрость почему-то. Юзаю Б5 с начала 2016г. Лимит чуть больше 5к. Ни разу еще не увеличивали. Не скажу, что несколько раз выбираю лимит в месяц, то часто приходится пополнять. Но если часто пополнять, то как же грейс? Так что приходится юзать КК других банков из-за такого нищенского лимита.
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