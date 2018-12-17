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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2207220822092210>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:52

  GrafBV написав:У кого-то комуналка завелась на приматовском fastpay с Б5?

viewtopic.php?p=4523299#p4523299
с fastpay переадресовывает на https://next.privat24.ua/payments
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:53

  guntherhouse777 написав:
  Faceless написав:Тоже х2. Все, Б5 прокачали до максимума :mrgreen:

Макс-это 50?

Без справки, вроде 35. Но, после повышений, уже больше.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто-нибудь платил на Портмоне через виза-чекаут? МСС остаётся тот же, что и при обычной оплате картой?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:58

  Vorlon написав:Faceless
А по WC тоже глухо? Мне по Б5 в 2 раза, по WC - ничего... :(

За раз поднимают только какую-то одну из карт. Мне уже раз Викенд повышали.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:59

  Faceless написав:За раз поднимают только какую-то одну из карт. Мне уже раз Викенд повышали.

Так уже разница больше, чем на порядок.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:00

Всім подарунки від Миколая?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Когда можно рассчитывать на тасину щедрость оформившим Б5 и Вику в ноябре? Роза и Клара под букетик тюльпанов принесут?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:05

  Квесторе_поверніться написав:Всім подарунки від Миколая?

Нет :cry:

Востаннє редагувалось Ferlakur в Вів 18 гру, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:05

  Кащей написав:Когда можно рассчитывать на тасину щедрость оформившим Б5 и Вику в ноябре? Роза и Клара под букетик тюльпанов принесут?

Не ранее, чем в июне
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09

не всіх так частують

  Квесторе_поверніться написав:Всім подарунки від Миколая?


Судя по тому, что мне нет, то не всем такая щедрость почему-то. Юзаю Б5 с начала 2016г. Лимит чуть больше 5к. Ни разу еще не увеличивали. Не скажу, что несколько раз выбираю лимит в месяц, то часто приходится пополнять. Но если часто пополнять, то как же грейс? Так что приходится юзать КК других банков из-за такого нищенского лимита.
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