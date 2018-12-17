Сегодня оплачивал в период с 12 до 13, работало (Киев, квитанция не загружалась, но распечатать можно было). Что у Вас не работает? (лимиты по карте установлены достаточные?)
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:17
Сегодня оплачивал в период с 12 до 13, работало (Киев, квитанция не загружалась, но распечатать можно было). Что у Вас не работает? (лимиты по карте установлены достаточные?)
Востаннє редагувалось isen в Вів 18 гру, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне наконец-то подняли в 2 раза.
Еще прислали что КБ 5% от комуналки.
Интересно, эти 5% если через интернет платить (интересует Волю, Киевэнерго и пр.)?
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:29
Если у Вас б5- то все реально работает. Только это была акция которая уже длится третий месяц и 1 января скорее всего заканчивается.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:05
Flamingo
Да, речь про Б5.
Месяц назад выдали Вику без лимита - гасил комуналку ей.
Значит испопробую Б5 с КБ 5%!
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:11
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:20
Что ж вы не читаете ни сайт, ни здешний форум? Как можно было такую акцию не заметить? Кстати 5% не только комуналка, но и все виды телефонов, и не только.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:24
Кешбэк по Виике
Какой максимальный кешбэк по виике можно вывести в месяц?
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:30
Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот
двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб
та військового збору).
Т.е. 500,71 чистыми.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:31
в ТАСе Св. Миколай работает - на WEC лимиту подлил в 2 раза
жду/надеюсь на то же самое с Б5
карты не ЧП-чные, этого года
Востаннє редагувалось vvs2k в Вів 18 гру, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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