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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2208220922102211>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:17

  GrafBV написав:У кого-то комуналка завелась на приматовском fastpay с Б5?

Сегодня оплачивал в период с 12 до 13, работало (Киев, квитанция не загружалась, но распечатать можно было). Что у Вас не работает? (лимиты по карте установлены достаточные?)
Востаннє редагувалось isen в Вів 18 гру, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:18

  patrikk написав: Но если часто пополнять, то как же грейс?

В смысле?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 14.10.08
Подякував: 155 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Мне наконец-то подняли в 2 раза.
Еще прислали что КБ 5% от комуналки.
Интересно, эти 5% если через интернет платить (интересует Волю, Киевэнерго и пр.)?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 310
З нами з: 09.03.14
Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:29

  ukrprom2014 написав:Мне наконец-то подняли в 2 раза.
Еще прислали что КБ 5% от комуналки.
Интересно, эти 5% если через интернет платить (интересует Волю, Киевэнерго и пр.)?

Если у Вас б5- то все реально работает. Только это была акция которая уже длится третий месяц и 1 января скорее всего заканчивается.
Flamingo
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Повідомлень: 1163
З нами з: 20.03.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:05

Flamingo
Да, речь про Б5.
Месяц назад выдали Вику без лимита - гасил комуналку ей.
Значит испопробую Б5 с КБ 5%!
ukrprom2014
 
Повідомлень: 310
З нами з: 09.03.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:11

  Ferlakur написав:
  patrikk написав: Но если часто пополнять, то как же грейс?

В смысле?

В смысле постояных пополнений карты из-за маленького лимита...
patrikk
 
Повідомлень: 79
З нами з: 25.06.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:20

  ukrprom2014 написав:Flamingo
Да, речь про Б5.
Месяц назад выдали Вику без лимита - гасил комуналку ей.
Значит испопробую Б5 с КБ 5%!

Что ж вы не читаете ни сайт, ни здешний форум? Как можно было такую акцию не заметить? Кстати 5% не только комуналка, но и все виды телефонов, и не только. :wink:
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gun
 
Повідомлень: 255
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:24

Кешбэк по Виике

Какой максимальный кешбэк по виике можно вывести в месяц?
Олег1964
 
Повідомлень: 60
З нами з: 03.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:30

  Олег1964 написав:Какой максимальный кешбэк по виике можно вывести в месяц?

Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот
двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб
та військового збору).https://tascombank.ua/documents/CashBac ... 030118.pdf
Т.е. 500,71 чистыми.
lel
 
Повідомлень: 1867
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Подякував: 855 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:31

в ТАСе Св. Миколай работает - на WEC лимиту подлил в 2 раза :D
жду/надеюсь на то же самое с Б5 8)

карты не ЧП-чные, этого года
Востаннє редагувалось vvs2k в Вів 18 гру, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
vvs2k
 
Повідомлень: 17
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