А тем у кого апрельская(акционная) Вика с 0 лимитом, можно не надеяться?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:36
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:44
0*2=0
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тоже подняли лимит по Б5 в два раза... Я бы сказал, что несколько десятков тыс. для меня - это уже через чур.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
мои три аккаунта второй раз прокинули
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