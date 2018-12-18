А тем у кого апрельская(акционная) Вика с 0 лимитом, можно не надеяться?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:36
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:44
0*2=0
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тоже подняли лимит по Б5 в два раза... Я бы сказал, что несколько десятков тыс. для меня - это уже через чур.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
мои три аккаунта второй раз прокинули
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так товарищ истерил еще на странице 2204, думая, что он открыл Америку.
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Какого числа в этом месяце самое позднее можно платить коммуналку, чтоб успеть получить и вывести бакшиш?
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:44
Ferlakur 26-го, ну а чтобы наверняка( пейхаб проводят обычно на 3-й день) то 25-го, интернет и мобильные через тас2ю можно и 27-го, если очень надо
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:04
мне тож Б5 2 раза поднимали..Вику нет...
уж и не рад , завышенному кредитлимиту Б5 ..хотел восстановить приматовскую ,для оплаты частями , а фиг там..по нулям...
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
кстати...а по Б5 были прецеденты поднятия лимита с 0 ? По Вике как бы если установили то так и будет о - только закрывать т открываться по новой...а что с Б5 ?? есть у кого инфа ?
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Вів 18 гру, 2018 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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