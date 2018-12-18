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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2209221022112212>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:36

  vvs2k написав:в ТАСе Св. Миколай работает - на WEC лимиту подлил в 2 раза :D
жду/надеюсь на то же самое с Б5 8)

А тем у кого апрельская(акционная) Вика с 0 лимитом, можно не надеяться?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:44

  lel написав:
  vvs2k написав:в ТАСе Св. Миколай работает - на WEC лимиту подлил в 2 раза :D
жду/надеюсь на то же самое с Б5 8)

А тем у кого апрельская(акционная) Вика с 0 лимитом, можно не надеяться?

0*2=0 :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Тоже подняли лимит по Б5 в два раза... Я бы сказал, что несколько десятков тыс. для меня - это уже через чур. :o
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gun
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)


мои три аккаунта второй раз прокинули :cry:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:20

У мони написано, что тут все гороха пинают. Что-то не заметно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так товарищ истерил еще на странице 2204, думая, что он открыл Америку.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Какого числа в этом месяце самое позднее можно платить коммуналку, чтоб успеть получить и вывести бакшиш?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:44

Ferlakur 26-го, ну а чтобы наверняка( пейхаб проводят обычно на 3-й день) то 25-го, интернет и мобильные через тас2ю можно и 27-го, если очень надо :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:04

  Faceless написав:
  Vorlon написав:Faceless
А по WC тоже глухо? Мне по Б5 в 2 раза, по WC - ничего... :(

За раз поднимают только какую-то одну из карт. Мне уже раз Викенд повышали.


мне тож Б5 2 раза поднимали..Вику нет...

уж и не рад , завышенному кредитлимиту Б5 ..хотел восстановить приматовскую ,для оплаты частями , а фиг там..по нулям...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

кстати...а по Б5 были прецеденты поднятия лимита с 0 ? По Вике как бы если установили то так и будет о - только закрывать т открываться по новой...а что с Б5 ?? есть у кого инфа ?
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Вів 18 гру, 2018 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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