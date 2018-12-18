Додано: Вів 18 гру, 2018 20:16

Всем привет. Расскажу про свой опыт отношений с этим банком. 23.11.18г. во время проведения акции "Безкоштовна weekend card" я посетил отделение №29 Таскомбанка в Киеве, чтобы оформить карту. Сотрудница банка заверила - что проблем нет, карта будет бесплатная, если ее оформить сегодня, так как сегодня (23.11) последний день действия акции. На вопрос - нужен ли кредитный лимит - ответил, что не нужен. Я провел в банке около часа, отвечая на вопросы анкет, заполняя документы, после чего сотрудница сказала мне, что у нее "зависла программа" и карту проще будет дооформить в понедельник, 26.11. На мой вопрос - попадет ли карта в этом случае под акционные условия (бесплатное обслуживание в первый год) - сотрудница заверила - что да, попадет. 26.11 я приехал в банк повторно, получил неименную карту (хотя изначально просил именную, готов был ждать). После получения карты я еще раз спросил у сотрудницы банка имею ли я бесплатный первый год обслуживания - сотрудница ответила утвердительно. Вечером того же дня я позвонил в колл-центр Таскомбанка, назвал свои данные, и сотрудница колл-центра сказала мне, что карта у меня ПЛАТНАЯ, и при ее пополнении будет удержано 365 гривен (годовой тариф). На следующий день я пришел в отделение, задал этот вопрос сотруднице, которая оформляла мне карту, она извинилась и предложила карту закрыть. Я потратил еще 30 минут в банке на закрытие карты. Плюс мне в течение месяца постоянно звонят из банка и спрашивают, почему я не пользуюсь картой, то есть я так понимаю, что она еще не закрыта. Плюс к тому, я не просил кредитный лимит, но они звонили моему директору и бухгалтеру, уточняли инфу про меня, сказали, что я беру у них кредит, хотя номеров директора и бухгалтера я не оставлял, просто озвучил название компании, где я работаю. И кредитный лимит не просил. Это просто дно, ребята)