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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:07
Stringer кхм...терзают смутные сомнения на предмет михиных "подарков"..не ?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:16
Банк ужасен
Всем привет. Расскажу про свой опыт отношений с этим банком. 23.11.18г. во время проведения акции "Безкоштовна weekend card" я посетил отделение №29 Таскомбанка в Киеве, чтобы оформить карту. Сотрудница банка заверила - что проблем нет, карта будет бесплатная, если ее оформить сегодня, так как сегодня (23.11) последний день действия акции. На вопрос - нужен ли кредитный лимит - ответил, что не нужен. Я провел в банке около часа, отвечая на вопросы анкет, заполняя документы, после чего сотрудница сказала мне, что у нее "зависла программа" и карту проще будет дооформить в понедельник, 26.11. На мой вопрос - попадет ли карта в этом случае под акционные условия (бесплатное обслуживание в первый год) - сотрудница заверила - что да, попадет. 26.11 я приехал в банк повторно, получил неименную карту (хотя изначально просил именную, готов был ждать). После получения карты я еще раз спросил у сотрудницы банка имею ли я бесплатный первый год обслуживания - сотрудница ответила утвердительно. Вечером того же дня я позвонил в колл-центр Таскомбанка, назвал свои данные, и сотрудница колл-центра сказала мне, что карта у меня ПЛАТНАЯ, и при ее пополнении будет удержано 365 гривен (годовой тариф). На следующий день я пришел в отделение, задал этот вопрос сотруднице, которая оформляла мне карту, она извинилась и предложила карту закрыть. Я потратил еще 30 минут в банке на закрытие карты. Плюс мне в течение месяца постоянно звонят из банка и спрашивают, почему я не пользуюсь картой, то есть я так понимаю, что она еще не закрыта. Плюс к тому, я не просил кредитный лимит, но они звонили моему директору и бухгалтеру, уточняли инфу про меня, сказали, что я беру у них кредит, хотя номеров директора и бухгалтера я не оставлял, просто озвучил название компании, где я работаю. И кредитный лимит не просил. Это просто дно, ребята)
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Вів 18 гру, 2018 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21
gun
Повезло тебе, а мне ничего.
Как со старта было 1к, так и осталось.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:59
раб. тел. они из реестра смотрят по названию компании - эта информация открыта и доступна любому, потому и звонили. Вы же кредитку открывали, а с каким лимитом 0 или нет - это они уже потом сами решат... если не готовы к звонкам на работу, то так и говорите - компания засекречена, название не имею права говорить - считайте, что безработный.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В любом случае, в период акции они сделали мне платную карту)
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:19
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:41
нет, и об этом тут говорилось, что карту (точнее заявку на нее манагером и подписание договора) необходимо сделать до 23.11. Вы же решив не терять времени поверив .... девочке в отделении, решили не ждать развисания компа, а уйти, а она тупо забыла повторить заявку или возникли вопросы, на которых вы не дали ей ответа и она тупо забила...
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Stargazer212, вам стоило бы сделать оформление карты через подачу заявки с сайта. Тогда можно было бы и именную получить с подписанием договоров.
Я подал заявку 16 ноября, 22 уже была изготовлена карта и 7 декабря забирал с подписанием документов.
Теперь ждите весны... Если будет акция.
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
6... Тут в 26 было и все равно подняли не на Вике.
Размер имеет значение.
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