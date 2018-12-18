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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2210221122122213>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:07

Stringer кхм...терзают смутные сомнения на предмет михиных "подарков"..не ? :?
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:16

Банк ужасен

Всем привет. Расскажу про свой опыт отношений с этим банком. 23.11.18г. во время проведения акции "Безкоштовна weekend card" я посетил отделение №29 Таскомбанка в Киеве, чтобы оформить карту. Сотрудница банка заверила - что проблем нет, карта будет бесплатная, если ее оформить сегодня, так как сегодня (23.11) последний день действия акции. На вопрос - нужен ли кредитный лимит - ответил, что не нужен. Я провел в банке около часа, отвечая на вопросы анкет, заполняя документы, после чего сотрудница сказала мне, что у нее "зависла программа" и карту проще будет дооформить в понедельник, 26.11. На мой вопрос - попадет ли карта в этом случае под акционные условия (бесплатное обслуживание в первый год) - сотрудница заверила - что да, попадет. 26.11 я приехал в банк повторно, получил неименную карту (хотя изначально просил именную, готов был ждать). После получения карты я еще раз спросил у сотрудницы банка имею ли я бесплатный первый год обслуживания - сотрудница ответила утвердительно. Вечером того же дня я позвонил в колл-центр Таскомбанка, назвал свои данные, и сотрудница колл-центра сказала мне, что карта у меня ПЛАТНАЯ, и при ее пополнении будет удержано 365 гривен (годовой тариф). На следующий день я пришел в отделение, задал этот вопрос сотруднице, которая оформляла мне карту, она извинилась и предложила карту закрыть. Я потратил еще 30 минут в банке на закрытие карты. Плюс мне в течение месяца постоянно звонят из банка и спрашивают, почему я не пользуюсь картой, то есть я так понимаю, что она еще не закрыта. Плюс к тому, я не просил кредитный лимит, но они звонили моему директору и бухгалтеру, уточняли инфу про меня, сказали, что я беру у них кредит, хотя номеров директора и бухгалтера я не оставлял, просто озвучил название компании, где я работаю. И кредитный лимит не просил. Это просто дно, ребята)
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Вів 18 гру, 2018 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21

gun
Повезло тебе, а мне ничего.
Как со старта было 1к, так и осталось.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:59

  Stargazer212 написав:Всем привет. Расскажу про свой опыт отношений с этим банком. 23.11.18г. во время проведения акции "Безкоштовна weekend card" я посетил отделение №29 Таскомбанка в Киеве, чтобы оформить карту. Сотрудница банка заверила - что проблем нет, карта будет бесплатная, если ее оформить сегодня, так как сегодня (23.11) последний день действия акции. На вопрос - нужен ли кредитный лимит - ответил, что не нужен. Я провел в банке около часа, отвечая на вопросы анкет, заполняя документы, после чего сотрудница сказала мне, что у нее "зависла программа" и карту проще будет дооформить в понедельник, 26.11. На мой вопрос - попадет ли карта в этом случае под акционные условия (бесплатное обслуживание в первый год) - сотрудница заверила - что да, попадет. 26.11 я приехал в банк повторно, получил неименную карту (хотя изначально просил именную, готов был ждать). После получения карты я еще раз спросил у сотрудницы банка имею ли я бесплатный первый год обслуживания - сотрудница ответила утвердительно. Вечером того же дня я позвонил в колл-центр Таскомбанка, назвал свои данные, и сотрудница колл-центра сказала мне, что карта у меня ПЛАТНАЯ, и при ее пополнении будет удержано 365 гривен (годовой тариф). На следующий день я пришел в отделение, задал этот вопрос сотруднице, которая оформляла мне карту, она извинилась и предложила карту закрыть. Я потратил еще 30 минут в банке на закрытие карты. Плюс мне в течение месяца постоянно звонят из банка и спрашивают, почему я не пользуюсь картой, то есть я так понимаю, что она еще не закрыта. Плюс к тому, я не просил кредитный лимит, но они звонили моему директору и бухгалтеру, уточняли инфу про меня, сказали, что я беру у них кредит, хотя номеров директора и бухгалтера я не оставлял, просто озвучил название компании, где я работаю. И кредитный лимит не просил. Это просто дно, ребята)

раб. тел. они из реестра смотрят по названию компании - эта информация открыта и доступна любому, потому и звонили. Вы же кредитку открывали, а с каким лимитом 0 или нет - это они уже потом сами решат... если не готовы к звонкам на работу, то так и говорите - компания засекречена, название не имею права говорить - считайте, что безработный.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В любом случае, в период акции они сделали мне платную карту)
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:19

  -VICTOR- написав:Stringer кхм...терзают смутные сомнения на предмет михиных "подарков"..не ? :?

С михой, из трёх, отношение имел только один
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:41

  Stargazer212 написав:В любом случае, в период акции они сделали мне платную карту)

нет, и об этом тут говорилось, что карту (точнее заявку на нее манагером и подписание договора) необходимо сделать до 23.11. Вы же решив не терять времени поверив .... девочке в отделении, решили не ждать развисания компа, а уйти, а она тупо забыла повторить заявку или возникли вопросы, на которых вы не дали ей ответа и она тупо забила...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stargazer212, вам стоило бы сделать оформление карты через подачу заявки с сайта. Тогда можно было бы и именную получить с подписанием договоров.

Я подал заявку 16 ноября, 22 уже была изготовлена карта и 7 декабря забирал с подписанием документов.

Теперь ждите весны... Если будет акция.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:Цікаво, як вони обирають. На Віці зараз у 6 разів менший ніж на В5.
6... Тут в 26 было и все равно подняли не на Вике.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:15

  ol_zy написав:
  Stargazer212 написав:В любом случае, в период акции они сделали мне платную карту)

нет, и об этом тут говорилось, что карту (точнее заявку на нее манагером и подписание договора) необходимо сделать до 23.11. Вы же решив не терять времени поверив .... девочке в отделении, решили не ждать развисания компа, а уйти, а она тупо забыла повторить заявку или возникли вопросы, на которых вы не дали ей ответа и она тупо забила...

Ошибаетесь, можно было до 23.11 включительно, тем более об этом уверяли сотрудники банка в отделении. А, что значит: «поверив девочке в отделении»?А кому еще верить, как не сотруднику банка в отделении банка?)
Stargazer212
 
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