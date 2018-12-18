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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:01

  MASolomko написав:Stargazer212, вам стоило бы сделать оформление карты через подачу заявки с сайта. Тогда можно было бы и именную получить с подписанием договоров.

Я подал заявку 16 ноября, 22 уже была изготовлена карта и 7 декабря забирал с подписанием документов.

Теперь ждите весны... Если будет акция.

Нет, больше с этим банком дел иметь нет никакого желания, и свою компанию, которую перетащил на ТАС-страхование утащил уже обратно туда, где раньше обслуживались, выводы сделаны)
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:18

  Stargazer212 написав:
  ol_zy написав:
  Stargazer212 написав:В любом случае, в период акции они сделали мне платную карту)

нет, и об этом тут говорилось, что карту (точнее заявку на нее манагером и подписание договора) необходимо сделать до 23.11. Вы же решив не терять времени поверив .... девочке в отделении, решили не ждать развисания компа, а уйти, а она тупо забыла повторить заявку или возникли вопросы, на которых вы не дали ей ответа и она тупо забила...

Ошибаетесь, можно было до 23.11 включительно, тем более об этом уверяли сотрудники банка в отделении. А, что значит: «поверив девочке в отделении»?А кому еще верить, как не сотруднику банка в отделении банка?)

почему ошибаюсь? я и написал до 23.11 (подразумевалось включительно). Для этого и форум на котором сплошь и рядом пестрят факты о некомпетентности девочек (читай куриц) в отделениях и не только в ТАСе... верить никому нельзя, мне можно (с - Борман вроде бы)...а верить надо компетентным или около того форумчанам, которые на практике изучили этот и подобные ему вопросы. тут даже представители банков оказывались не правы и не раз, а уж они не чета девочкам в отделениях, которых набирают и меняют через день.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:19

  pavyak написав:Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?

Дізнаєтесь, як заберете. Має бути акційною, але, як бачите, бувають непередбачувані обставини.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:22

  pavyak написав:Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?

я так понимаю - зависит от манагера в отделении, хотя писали, что если подали на сайте и не пришли в банк до 23.11 (включительно), то в акцию не попали... вот и проверите, если пойдете.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:31

  ol_zy написав:
  pavyak написав:Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?

я так понимаю - зависит от манагера в отделении, хотя писали, что если подали на сайте и не пришли в банк до 23.11 (включительно), то в акцию не попали... вот и проверите, если пойдете.

Завтра проверим. Свою забирал, через 2 мин активировали лимит, через 15 мин оплатил интернет платеж.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ol_zy написав:Борман вроде бы

Мюлер.
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