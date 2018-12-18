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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:01
MASolomko написав:
Stargazer212, вам стоило бы сделать оформление карты через подачу заявки с сайта. Тогда можно было бы и именную получить с подписанием договоров.
Я подал заявку 16 ноября, 22 уже была изготовлена карта и 7 декабря забирал с подписанием документов.
Теперь ждите весны... Если будет акция.
Нет, больше с этим банком дел иметь нет никакого желания, и свою компанию, которую перетащил на ТАС-страхование утащил уже обратно туда, где раньше обслуживались, выводы сделаны)
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:14
Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
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pavyak
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:18
Stargazer212 написав: ol_zy написав: Stargazer212 написав:
В любом случае, в период акции они сделали мне платную карту)
нет, и об этом тут говорилось, что карту (точнее заявку на нее манагером и подписание договора) необходимо сделать до 23.11. Вы же решив не терять времени поверив .... девочке в отделении, решили не ждать развисания компа, а уйти, а она тупо забыла повторить заявку или возникли вопросы, на которых вы не дали ей ответа и она тупо забила...
Ошибаетесь, можно было до 23.11 включительно, тем более об этом уверяли сотрудники банка в отделении. А, что значит: «поверив девочке в отделении»?А кому еще верить, как не сотруднику банка в отделении банка?)
почему ошибаюсь? я и написал до 23.11 (подразумевалось включительно). Для этого и форум на котором сплошь и рядом пестрят факты о некомпетентности девочек (читай куриц) в отделениях и не только в ТАСе... верить никому нельзя, мне можно (с - Мюллер)...а верить надо компетентным или около того форумчанам, которые на практике изучили этот и подобные ему вопросы. тут даже представители банков оказывались не правы и не раз, а уж они не чета девочкам в отделениях, которых набирают и меняют через день.
Востаннє редагувалось ol_zy
в Вів 18 гру, 2018 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:19
pavyak написав:
Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
Дізнаєтесь, як заберете. Має бути акційною, але, як бачите, бувають непередбачувані обставини.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:22
pavyak написав:
Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
я так понимаю - зависит от манагера в отделении, хотя писали, что если подали на сайте и не пришли в банк до 23.11 (включительно), то в акцию не попали... вот и проверите, если пойдете.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:31
ol_zy написав: pavyak написав:
Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
я так понимаю - зависит от манагера в отделении, хотя писали, что если подали на сайте и не пришли в банк до 23.11 (включительно), то в акцию не попали... вот и проверите, если пойдете.
Завтра проверим. Свою забирал, через 2 мин активировали лимит, через 15 мин оплатил интернет платеж.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:59
Квесторе_поверніться написав: ol_zy написав:
Борман вроде бы
Мюлер.
точно - спс - исправил.
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