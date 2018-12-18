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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:36
pavyak написав:
...Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал.
Насколько я понял, если подавали заявку через сайт, то смс с лимитом должна что ли прийти после подписания договора в отделении.
pavyak написав:
Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
На момент оформления заявки сообщали, что акционная. Когда карту получил в декабре колцентр ничего не упирался по поводу того, что карта должна быть платная. Только спросили дату оформления заявки на сайте и создали заявку в техотдел.
Всё сделали и карта стала нормально работать.
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MASolomko
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:37
Hack-Stock написав:
Карту только в Киеве пока дают? На странице заказа других городов нет
Пока да, другие города - в 2019-м.
wig написав:
В тарифах этот 1% есть. Как отмазываться, если карту привозит курьер, а заявка в с айфона?
Документ тарифов общий с Б5, не забывайте. Плюс от страховки всегда можно отмазываться словом из трёх букв ("нет") как до оформления карты, так и после.
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sauvignon
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:23
ol_zy написав: pavyak написав:
Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
я так понимаю - зависит от манагера в отделении, хотя писали, что если подали на сайте и не пришли в банк до 23.11 (включительно), то в акцию не попали... вот и проверите, если пойдете.
Подавал заявку 19го, 20го одобрили лимит и приняли заявку на именную. 27го пошёл в отделение забирать (Григоренко) - там очень удивлялись что можно оформлять по интернету, потом начали намекать что карта платная, но в итоге таки выдали бесплатную.
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Ivanhoe
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:29
Ivanhoe написав: ol_zy написав: pavyak написав:
Никаких подарков от банка, правда сейчас Б5/Вика 20т/5т. Жене подал заявку на Вику в период акции. Никаких смс о лимите банк не присылал. Но в отделении утверждают что дали 1,5т . Карту так еще и не забрал, договоров никто не подписывал, так акционная карта или обычная?
я так понимаю - зависит от манагера в отделении, хотя писали, что если подали на сайте и не пришли в банк до 23.11 (включительно), то в акцию не попали... вот и проверите, если пойдете.
Подавал заявку 19го, 20го одобрили лимит и приняли заявку на именную. 27го пошёл в отделение забирать (Григоренко) - там очень удивлялись что можно оформлять по интернету, потом начали намекать что карта платная, но в итоге таки выдали бесплатную.
Ну Григоренко - єто ОСОБЕННОЕ блюдо в ТАЗике...
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jay2004
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