ukrprom2014 написав:Подскажите, эта акция КБ на пополнение телефона с сайта оператора распространяется?
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
Кстати, по пудре кешбек за пополнение через сайт Киевстар не начислили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:41
Кстати, по пудре кешбек за пополнение через сайт Киевстар не начислили.
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