ukrprom2014 написав:Подскажите, эта акция КБ на пополнение телефона с сайта оператора распространяется?
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
Кстати, по пудре кешбек за пополнение через сайт Киевстар не начислили.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:41
Кстати, по пудре кешбек за пополнение через сайт Киевстар не начислили.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите Б5 и вику можно погашать частично и потом использовать? Или надо в 0 обязательно выводить?
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:11
Можно.
Не надо
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