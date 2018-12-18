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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:41

  ukrprom2014 написав:Подскажите, эта акция КБ на пополнение телефона с сайта оператора распространяется?
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/

Кстати, по пудре кешбек за пополнение через сайт Киевстар не начислили.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите Б5 и вику можно погашать частично и потом использовать? Или надо в 0 обязательно выводить?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:11

  ol_zy написав:Подскажите Б5 и вику можно погашать частично и потом использовать? Или надо в 0 обязательно выводить?

Можно.
Не надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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