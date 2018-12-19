ukrprom2014 написав:Подскажите, эта акция КБ на пополнение телефона с сайта оператора распространяется?
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
Кстати, по пудре кешбек за пополнение через сайт Киевстар не начислили.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:41
Кстати, по пудре кешбек за пополнение через сайт Киевстар не начислили.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите Б5 и вику можно погашать частично и потом использовать? Или надо в 0 обязательно выводить?
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:11
Можно.
Не надо
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:48
А мужчине дадут данную карту (pudra card), если попробовать оформить? Кто-нибудь пробовал?
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Дошли сегодня с женой до отделения. Сначала сказали что раз заявка была значит вика по акции,затем оформление доков. Вконце по системе пришел отказ: превышение сроков ожидания. Как они выясняли, с момента заявки до оформления не более 30 дней. Заявка была 15,11. Так что пусть ждет весны. Раз мне успели дать, то та как бы не очень и надо было.
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:16
5% акция действительна только для продукта "Большая пятёрка".
Не дадут. Можете попробовать, но не дадут.
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:20
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А мужчине дадут данную карту (pudra card), если попробовать оформить? Кто-нибудь пробовал?[/quote]
sauvignon ,я кстати тоже об этом подумал. Может удастся под трансвестита закосить
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:37
От вам 58
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