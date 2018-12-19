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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:34
А на коммуналку акцию 5% не продлили? Задумался заказать карту.
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ygn
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:46
Такой инфы нету, но в недавнем сообщении о повышении кл писали про 5 на коммунальные наряду с остальными ставками, так что надеемся)
Кстати, передаю пальму первенства и звание лудшэго Вике. Как выяснилось, снятие своих в банкоматах таса бесплатно. Теперь точно Коко для меня хуже)
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Alex_ki
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:51
Hack-Stock написав: Искатель написав:
Интересно, а какие еще выгодные платные кредитки есть, кроме тасиного Викенда и альфовского Тревела?
круче тазика только дебетка симы с 5% на почти фсьооо кроме комунали и новой почты, но дорого (с)
А можете ссылку дать на условия,плз, а то я на их сайте не нашел.
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Stargazer212
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:57
Stargazer212 написав: Hack-Stock написав: Искатель написав:
Интересно, а какие еще выгодные платные кредитки есть, кроме тасиного Викенда и альфовского Тревела?
круче тазика только дебетка симы с 5% на почти фсьооо кроме комунали и новой почты, но дорого (с)
А можете ссылку дать на условия,плз, а то я на их сайте не нашел.
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Alex_ki
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:52
Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?
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ignorabimus
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:55
ignorabimus написав:
Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?
На Портмоне (только ежемес абонка 20 грн)
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Faceless
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:01
для днепрян есть
complatezh.info
payment.mncp.dp.ua
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Hack-Stock
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:07
ignorabimus написав:
Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?
payhub.com.ua
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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Betis_ck
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:11
Faceless написав: ignorabimus написав:
Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?
На Портмоне (только ежемес абонка 20 грн)
1. До 29.01.19 если ввести промокод "ukrtelecom" будет бесплатно. Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
2. Покрутить колесо в "бильше" и выиграть серт на 3 мес. Можно обменяться или попросить.
3. Обменять балы в бильше на промокод Портмоне.
4. За 1 грн в Приват оплата комунальных. Две мои конторы отсутствуют в Портмоне.
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lel
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:15
Как выяснилось, снятие своих в банкоматах таса бесплатно. Теперь точно Коко для меня хуже)
Пошто лутшэго обидели? У него же тоже бесплатно, и не только в своих.
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Кащей
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