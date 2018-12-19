RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2214221522162217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:34

А на коммуналку акцию 5% не продлили? Задумался заказать карту.
ygn
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 19.02.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Такой инфы нету, но в недавнем сообщении о повышении кл писали про 5 на коммунальные наряду с остальными ставками, так что надеемся)

Кстати, передаю пальму первенства и звание лудшэго Вике. Как выяснилось, снятие своих в банкоматах таса бесплатно. Теперь точно Коко для меня хуже)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 392
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:51

  Hack-Stock написав:
  Искатель написав:Интересно, а какие еще выгодные платные кредитки есть, кроме тасиного Викенда и альфовского Тревела?

круче тазика только дебетка симы с 5% на почти фсьооо кроме комунали и новой почты, но дорого (с)

А можете ссылку дать на условия,плз, а то я на их сайте не нашел.
Stargazer212
 
Повідомлень: 30
З нами з: 26.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stargazer212 написав:
  Hack-Stock написав:
  Искатель написав:Интересно, а какие еще выгодные платные кредитки есть, кроме тасиного Викенда и альфовского Тревела?

круче тазика только дебетка симы с 5% на почти фсьооо кроме комунали и новой почты, но дорого (с)

А можете ссылку дать на условия,плз, а то я на их сайте не нашел.
Ищите эксим бонус
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 392
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:52

Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?
ignorabimus
 
Повідомлень: 671
З нами з: 11.09.13
Подякував: 43 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:55

  ignorabimus написав:Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?

На Портмоне (только ежемес абонка 20 грн)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23014
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5185 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

для днепрян есть
complatezh.info
payment.mncp.dp.ua
Hack-Stock
 
Повідомлень: 122
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:07

  ignorabimus написав:Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?



payhub.com.ua
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:11

  Faceless написав:
  ignorabimus написав:Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?

На Портмоне (только ежемес абонка 20 грн)

1. До 29.01.19 если ввести промокод "ukrtelecom" будет бесплатно. Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
2. Покрутить колесо в "бильше" и выиграть серт на 3 мес. Можно обменяться или попросить.
3. Обменять балы в бильше на промокод Портмоне.
4. За 1 грн в Приват оплата комунальных. Две мои конторы отсутствуют в Портмоне.
lel
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 10.12.13
Подякував: 856 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Как выяснилось, снятие своих в банкоматах таса бесплатно. Теперь точно Коко для меня хуже)
Пошто лутшэго обидели? У него же тоже бесплатно, и не только в своих.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 30.08.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2214221522162217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, chel_v_valenkah, kostya77, Lost, m_schedriviy, melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.