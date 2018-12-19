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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:40
УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
КБ у Вики лучше, % на свои (сбер) выше
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