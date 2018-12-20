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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:40

УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кащей написав:
Как выяснилось, снятие своих в банкоматах таса бесплатно. Теперь точно Коко для меня хуже)
Пошто лутшэго обидели? У него же тоже бесплатно, и не только в своих.
КБ у Вики лучше, % на свои (сбер) выше
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:38

  lel написав:4. За 1 грн в Приват оплата комунальных. Две мои конторы отсутствуют в Портмоне.

В Привате комиссия с чужих карт
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:40

В тас2ю можно подключить чужую карту? Не могу подключить карту абанка жены. Своя карта абанка подключилась без проблем.
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  arkavs написав:В тас2ю можно подключить чужую карту?


дешевле будет СЕПом на Ощадный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:56

  klug написав:УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.

С первого дня так было. Это особенность карты. 2909 только так и светится.
Даже те что без лимита, тоже в УБКИ как споживчий кредит светятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:08

  MASolomko написав:arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.

..чего это только через мобильное ?)...все подключал через сайт
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:14

  -VICTOR- написав:
  MASolomko написав:arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.

..чего это только через мобильное ?)...все подключал через сайт

У меня тож была карта, которая ни в кАкую не подключалась через апликуху, а вот через вэб подключилась
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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