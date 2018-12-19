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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:40
УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
КБ у Вики лучше, % на свои (сбер) выше
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:38
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:40
В тас2ю можно подключить чужую карту? Не могу подключить карту абанка жены. Своя карта абанка подключилась без проблем.
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:56
С первого дня так было. Это особенность карты. 2909 только так и светится.
Даже те что без лимита, тоже в УБКИ как споживчий кредит светятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:08
..чего это только через мобильное ?)...все подключал через сайт
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:14
У меня тож была карта, которая ни в кАкую не подключалась через апликуху, а вот через вэб подключилась
... делайте хоть что-нибудь!
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