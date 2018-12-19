|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:40
УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:53
Кащей написав:
Как выяснилось, снятие своих в банкоматах таса бесплатно. Теперь точно Коко для меня хуже)
Пошто лутшэго обидели? У него же тоже бесплатно, и не только в своих.
КБ у Вики лучше, % на свои (сбер) выше
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:38
lel написав:
4. За 1 грн в Приват оплата комунальных. Две мои конторы отсутствуют в Портмоне.
В Привате комиссия с чужих карт
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:40
В тас2ю можно подключить чужую карту? Не могу подключить карту абанка жены. Своя карта абанка подключилась без проблем.
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:52
arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:53
arkavs написав:
В тас2ю можно подключить чужую карту?
дешевле будет СЕПом на Ощадный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2706
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:56
klug написав:
УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.
С первого дня так было. Это особенность карты. 2909 только так и светится.
Даже те что без лимита, тоже в УБКИ как споживчий кредит светятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:08
MASolomko написав:arkavs
, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
..чего это только через мобильное ?)...все подключал через сайт
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7017
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:14
-VICTOR- написав: MASolomko написав:arkavs
, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
..чего это только через мобильное ?)...все подключал через сайт
У меня тож была карта, которая ни в кАкую не подключалась через апликуху, а вот через вэб подключилась
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26820
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2138 раз.
- Подякували: 3087 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC
, Computer
, Ethereum
, Google Adsense [Bot], imlex
, kostya77
, vitaliy1111
, wolt450
, Кочевник
, Фантом
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|