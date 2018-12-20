ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:40
УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:53
Кащей написав:
Как выяснилось, снятие своих в банкоматах таса бесплатно. Теперь точно Коко для меня хуже)
Пошто лутшэго обидели? У него же тоже бесплатно, и не только в своих.
КБ у Вики лучше, % на свои (сбер) выше
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Alex_ki
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:38
lel написав:
4. За 1 грн в Приват оплата комунальных. Две мои конторы отсутствуют в Портмоне.
В Привате комиссия с чужих карт
arkavs
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:40
В тас2ю можно подключить чужую карту? Не могу подключить карту абанка жены. Своя карта абанка подключилась без проблем.
arkavs
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:52
arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
MASolomko
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:53
arkavs написав:
В тас2ю можно подключить чужую карту?
дешевле будет СЕПом на Ощадный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:56
klug написав:
УБКІ вирішив ощасливити кредитною історією. ТАСька, май совість, чому Віка досі світиться як споживчий кредит? Ти ж умієш подавати правильно - В5 це доводить.
С первого дня так было. Это особенность карты. 2909 только так и светится.
Даже те что без лимита, тоже в УБКИ как споживчий кредит светятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:08
MASolomko написав: arkavs
, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
..чего это только через мобильное ?)...все подключал через сайт
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-VICTOR-
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:14
-VICTOR- написав: MASolomko написав: arkavs
, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
..чего это только через мобильное ?)...все подключал через сайт
У меня тож была карта, которая ни в кАкую не подключалась через апликуху, а вот через вэб подключилась
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:36
Принесли сегодня пудру.
Даже паспорт не проверили. Сюр какой-то.
К вечеру налили лимита в 2 раза больше чем по старой Б5.
Кишмиш "на все остальное" 1% у пудры или отсутствуе?
В
https://tascombank.ua/documents/oficial ... 101218.pdf
понять что относится к пудре невозможно.
Раньше писали Аптеки 3%, одежда 5% - где это видно с кодами МСС у них на сайте?
ukrprom2014
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