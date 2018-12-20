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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:21

  ukrprom2014 написав:В https://tascombank.ua/documents/oficial ... 101218.pdf
понять что относится к пудре невозможно.
Раньше писали Аптеки 3%, одежда 5% - где это видно с кодами МСС у них на сайте?

В правилах, на которые вы ссылаетесь, как раз есть весьма простая табличка (приложение 1), кешбек для Пудры указан в пп.3-4
sauvignon
 
Повідомлень: 205
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А где можна прочитать про тарифы для пудры.
limochka_w8
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Повідомлень: 1
З нами з: 21.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Завтра пополнения через ПТКС будут проводиться текущим днем, как рабочим?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2882
З нами з: 14.10.08
Подякував: 158 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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