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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:21
В правилах, на которые вы ссылаетесь, как раз есть весьма простая табличка (приложение 1), кешбек для Пудры указан в пп.3-4
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sauvignon
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:44
А где можна прочитать про тарифы для пудры.
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limochka_w8
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:03
Завтра пополнения через ПТКС будут проводиться текущим днем, как рабочим?
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Ferlakur
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