ignorabimus написав:Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5? Есть места без комиссии?
На Портмоне (только ежемес абонка 20 грн)
1. До 29.01.19 если ввести промокод "ukrtelecom" будет бесплатно. Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии 2. Покрутить колесо в "бильше" и выиграть серт на 3 мес. Можно обменяться или попросить. 3. Обменять балы в бильше на промокод Портмоне. 4. За 1 грн в Приват оплата комунальных. Две мои конторы отсутствуют в Портмоне.
Все эти промокоды для Портмоне работают только для тарифного плана "Комиссия". Если на тарифе "Месяц" (19.90 грн абонка), то не работает. Проверял сам. Ну и вдобавок промокод "ukrtelecom" только для абонентов Укртелекома. У нас такие еще остались?
sauvignon О, да, теперь вижу, спасибо! Оставлю тут для тех кто в пути. По пудре кешбек начисляется только на: 5% - Операції в магазинах одягу та взуття (МСС 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296) и 3% - Операції в аптеках, косметичних та масажних салонах (МСС: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099)
Теперь с Б5 и Пудрой в семье, монькины художества выглядят шлаком. Комса-молодца!