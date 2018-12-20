RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2216221722182219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:21

  ukrprom2014 написав:В https://tascombank.ua/documents/oficial ... 101218.pdf
понять что относится к пудре невозможно.
Раньше писали Аптеки 3%, одежда 5% - где это видно с кодами МСС у них на сайте?

В правилах, на которые вы ссылаетесь, как раз есть весьма простая табличка (приложение 1), кешбек для Пудры указан в пп.3-4
sauvignon
 
Повідомлень: 205
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А где можна прочитать про тарифы для пудры.
limochka_w8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Завтра пополнения через ПТКС будут проводиться текущим днем, как рабочим?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2882
З нами з: 14.10.08
Подякував: 158 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Своїми гривнями з Віки є сенс платити, чи краще долярів покласти?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8050
З нами з: 15.04.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:22

  lel написав:
  Faceless написав:
  ignorabimus написав:Где кто оплачивает коммуналку с кредитки В5?
Есть места без комиссии?

На Портмоне (только ежемес абонка 20 грн)

1. До 29.01.19 если ввести промокод "ukrtelecom" будет бесплатно. Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
2. Покрутить колесо в "бильше" и выиграть серт на 3 мес. Можно обменяться или попросить.
3. Обменять балы в бильше на промокод Портмоне.
4. За 1 грн в Приват оплата комунальных. Две мои конторы отсутствуют в Портмоне.

Все эти промокоды для Портмоне работают только для тарифного плана "Комиссия". Если на тарифе "Месяц" (19.90 грн абонка), то не работает. Проверял сам. Ну и вдобавок промокод "ukrtelecom" только для абонентов Укртелекома. У нас такие еще остались? ;)
Квінто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 28.02.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Квінто написав:Все эти промокоды для Портмоне работают только для тарифного плана "Комиссия".

Я перешёл с тарифного плана "Месяц" на "Комиссия" и вот 3й мес наслаждаюсь шарой от Більше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26824
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:50

  clientage написав:
  Квінто написав:Все эти промокоды для Портмоне работают только для тарифного плана "Комиссия".

Я перешёл с тарифного плана "Месяц" на "Комиссия" и вот 3й мес наслаждаюсь шарой от Більше :)

А назад вернуться можно? Раньше, насколько я помню, тарифный план "Месяц" был недоступен для новых пользователей. Т.е., есть подозрение, что смена возможна только в одну сторону.
Квінто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 28.02.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:57

  Квінто написав:
  clientage написав:
  Квінто написав:Все эти промокоды для Портмоне работают только для тарифного плана "Комиссия".

Я перешёл с тарифного плана "Месяц" на "Комиссия" и вот 3й мес наслаждаюсь шарой от Більше :)

А назад вернуться можно? Раньше, насколько я помню, тарифный план "Месяц" был недоступен для новых пользователей. Т.е., есть подозрение, что смена возможна только в одну сторону.

Хм. А када новый становится старым?
У меня выбор тарифа доступен, но я надеюсь, шо сработает 2й промо от Більше на след. 3 мес :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26824
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:16

sauvignon
О, да, теперь вижу, спасибо!
Оставлю тут для тех кто в пути.
По пудре кешбек начисляется только на:
5% - Операції в магазинах одягу та взуття
(МСС 5131, 5137, 5139, 5611, 5621,
5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681,
5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948,
5949, 7251, 7296)
и
3% - Операції в аптеках, косметичних та
масажних салонах (МСС: 4119, 5047,
5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976,
5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021,
8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062,
8071, 8099)

Теперь с Б5 и Пудрой в семье, монькины художества выглядят шлаком.
Комса-молодца! :D
ukrprom2014
 
Повідомлень: 313
З нами з: 09.03.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2216221722182219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iurii44, temjap4 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron