Квінто написав: Ну и вдобавок промокод "ukrtelecom" только для абонентов Укртелекома. У нас такие еще остались?
Сказки. Абонентом не являюсь, кодом успешно пользуюсь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сказки. Абонентом не являюсь, кодом успешно пользуюсь
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:00
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:34
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