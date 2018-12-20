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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квінто написав: Ну и вдобавок промокод "ukrtelecom" только для абонентов Укртелекома. У нас такие еще остались? ;)


Сказки. Абонентом не являюсь, кодом успешно пользуюсь
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:00

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:3% - Операції в аптеках

тут мона и 7%, там рентабельность под 100%, могли бы и поделиться с пересичным :mrgreen:

То для пенсов. :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:34

  ukrprom2014 написав:Теперь с Б5 и Пудрой в семье, монькины художества выглядят шлаком.
Комса-молодца!

Спрашивается, зачем было финансировать фэйсбучных клоунов, если Тигипка и сам умеет выпускать отличные кредитки.
wig
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