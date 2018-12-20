Квінто написав: Ну и вдобавок промокод "ukrtelecom" только для абонентов Укртелекома. У нас такие еще остались?
Сказки. Абонентом не являюсь, кодом успешно пользуюсь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сказки. Абонентом не являюсь, кодом успешно пользуюсь
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:00
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:34
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:37
тас2ю
Это поделие сумрачного тасиного гения опять сломало показ грейса
Я боюсь момента, когда они откажутся от ТАС24
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:10
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Утром тоже пропал, уже починилось
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Господа, когда последний день пополнения В5? Можно 26 в среду? (т.к. 25 выходной)
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:46
мона
а как?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:47
На СВОЕМ ТАС-аккаунте СВОЮ карту абанка без проблем добавлял через сайт. Пытаюсь на этом-же СВОЕМ ТАС-аккаунте добавить карту абанка жены - гривну блочит, ввожу лукап и сообщение о ошибке. Можно ли на СВОЙ ТАС-аккаунт добавлять карты другого человека?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:52
Имел в виду, что, если "Месяц" не доступен новым, то переход в него может быть закрыт. А мне на "Комиссию" никак нельзя, очень много счетов. Если промо от Бильше на Портмоне прикроют и не будет возможности возврата на "Месяц", то беда...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Можно, у меня 2 карты жены привязаны
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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