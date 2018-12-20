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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квінто написав: Ну и вдобавок промокод "ukrtelecom" только для абонентов Укртелекома. У нас такие еще остались? ;)


Сказки. Абонентом не являюсь, кодом успешно пользуюсь
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:00

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:3% - Операції в аптеках

тут мона и 7%, там рентабельность под 100%, могли бы и поделиться с пересичным :mrgreen:

То для пенсов. :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:34

  ukrprom2014 написав:Теперь с Б5 и Пудрой в семье, монькины художества выглядят шлаком.
Комса-молодца!

Спрашивается, зачем было финансировать фэйсбучных клоунов, если Тигипка и сам умеет выпускать отличные кредитки.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:37

тас2ю

Это поделие сумрачного тасиного гения опять сломало показ грейса :)
Я боюсь момента, когда они откажутся от ТАС24
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

curiousobro написав:Это поделие сумрачного тасиного гения опять сломало показ грейса :)
Я боюсь момента, когда они откажутся от ТАС24
Утром тоже пропал, уже починилось
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Господа, когда последний день пополнения В5? Можно 26 в среду? (т.к. 25 выходной)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:46

  Алексей77 написав:Господа, когда последний день пополнения В5? Можно 26 в среду? (т.к. 25 выходной)

мона
а как? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:47

  MASolomko написав:arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.

На СВОЕМ ТАС-аккаунте СВОЮ карту абанка без проблем добавлял через сайт. Пытаюсь на этом-же СВОЕМ ТАС-аккаунте добавить карту абанка жены - гривну блочит, ввожу лукап и сообщение о ошибке. Можно ли на СВОЙ ТАС-аккаунт добавлять карты другого человека?
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:52

  clientage написав:Хм. А када новый становится старым?
У меня выбор тарифа доступен, но я надеюсь, шо сработает 2й промо от Більше на след. 3 мес :)

Имел в виду, что, если "Месяц" не доступен новым, то переход в него может быть закрыт. А мне на "Комиссию" никак нельзя, очень много счетов. Если промо от Бильше на Портмоне прикроют и не будет возможности возврата на "Месяц", то беда... :)
Квінто
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