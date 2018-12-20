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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

arkavs написав:
  MASolomko написав:arkavs, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.

На СВОЕМ ТАС-аккаунте СВОЮ карту абанка без проблем добавлял через сайт. Пытаюсь на этом-же СВОЕМ ТАС-аккаунте добавить карту абанка жены - гривну блочит, ввожу лукап и сообщение о ошибке. Можно ли на СВОЙ ТАС-аккаунт добавлять карты другого человека?
Можно, у меня 2 карты жены привязаны
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если отправить с Альфы СЭП в 17-00 на Ощадный, дойдет(зачислят) сегодня?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:38

  lel написав:Если отправить с Альфы СЭП в 17-00 на Ощадный, дойдет(зачислят) сегодня?
да
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:49

Хотел уточнить по бонусам Б5 - их хоть каждый день можно снимать? Или есть какие-либо лимиты?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:56

  Ivanhoe написав:Хотел уточнить по бонусам Б5 - их хоть каждый день можно снимать? Или есть какие-либо лимиты?

снимать можно каждый день, но зачисляют только в рабочие дни после 17:00.
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:29

  Stringer написав:
  lel написав:Если отправить с Альфы СЭП в 17-00 на Ощадный, дойдет(зачислят) сегодня?
да

+ Премного благодарен. Три транша успешно дошли. Депозит открыт.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:33

  Ivanhoe написав:Хотел уточнить по бонусам Б5 - их хоть каждый день можно снимать? Или есть какие-либо лимиты?

Знімати можна від 1.25 до 1300 грн
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