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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:12
arkavs написав: MASolomko написав:arkavs
, через мобильное приложение TAS2U пробуете или сайт? Надо через приложение. Также проверьте интернет-лимит по карте а-банка -- пару гривен Тася пожелает заблокировать.
На СВОЕМ ТАС-аккаунте СВОЮ карту абанка без проблем добавлял через сайт. Пытаюсь на этом-же СВОЕМ ТАС-аккаунте добавить карту абанка жены - гривну блочит, ввожу лукап и сообщение о ошибке. Можно ли на СВОЙ ТАС-аккаунт добавлять карты другого человека?
Можно, у меня 2 карты жены привязаны
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:12
Если отправить с Альфы СЭП в 17-00 на Ощадный, дойдет(зачислят) сегодня?
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lel
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:38
lel написав:
Если отправить с Альфы СЭП в 17-00 на Ощадный, дойдет(зачислят) сегодня?
да
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:49
Хотел уточнить по бонусам Б5 - их хоть каждый день можно снимать? Или есть какие-либо лимиты?
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Ivanhoe
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:56
Ivanhoe написав:
Хотел уточнить по бонусам Б5 - их хоть каждый день можно снимать? Или есть какие-либо лимиты?
снимать можно каждый день, но зачисляют только в рабочие дни после 17:00.
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arkavs
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:29
Stringer написав: lel написав:
Если отправить с Альфы СЭП в 17-00 на Ощадный, дойдет(зачислят) сегодня?
да
+ Премного благодарен. Три транша успешно дошли. Депозит открыт.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:33
Ivanhoe написав:
Хотел уточнить по бонусам Б5 - их хоть каждый день можно снимать? Или есть какие-либо лимиты?
Знімати можна від 1.25 до 1300 грн
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:38
Перекинуть по ТАС24 свои грн.с Вики на Б5 будет же без комиссии, верно?
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:48
ukrprom2014 написав:Перекинуть по ТАС24 свои грн.с Вики на Б5 будет же без комиссии, верно?
Верно
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Faceless
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