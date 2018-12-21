Ну да. Сб и вс, всегда, не зависимо от того, рабочие или нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:35
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите. Вику гасить сегодня или можно 26.12?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:30
Подскажите, плиз, если с Универсальной Привата открывать депо, сдерут 0,5% без вариантов?
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32
Через tas2u - даже с КДВ 0,5% сдерут(((...
Гоните СЕПом за 3 грн.
Востаннє редагувалось jay2004 в Суб 22 гру, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35
Фантом можно
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:36
ну а разве приват не ясно сказал - 0,5% за перевод ?... сдерут само собой
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