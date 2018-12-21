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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2219222022212222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:35

  Kevin написав:Сегодня 3% кешбек по WEEKENDCARD работает?

Ну да. Сб и вс, всегда, не зависимо от того, рабочие или нет.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите. Вику гасить сегодня или можно 26.12?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:30

Подскажите, плиз, если с Универсальной Привата открывать депо, сдерут 0,5% без вариантов?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32

  ishvara написав:Подскажите, плиз, если с Универсальной Привата открывать депо, сдерут 0,5% без вариантов?


Через tas2u - даже с КДВ 0,5% сдерут(((...

Гоните СЕПом за 3 грн. :wink:
Востаннє редагувалось jay2004 в Суб 22 гру, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35

Фантом можно
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:36

  ishvara написав:Подскажите, плиз, если с Универсальной Привата открывать депо, сдерут 0,5% без вариантов?

ну а разве приват не ясно сказал - 0,5% за перевод ?... сдерут само собой
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