А почему частями?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:06
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
50к лимит на одну операцию (часткове зняття)
можно плодить операции, можно на горячке поднять лимит.
а можно иметь несколько ощадных рахунков.
1 год в ТАСе хорошие проценты, потом год никудышные , потом опять хорошие.
вот и держу 2 ощадных напоготове.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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