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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2220222122222223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:06

  Goodman написав:
  jay2004 написав:Гоните СЕПом за 3 грн.


Плюсую. Сам загнал Фонд за раз два. Зашло без шума и пыли.
Только потом с Ощадного на Плативку - частями.

А почему частями?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  lel написав:А почему частями?


50к лимит на одну операцию (часткове зняття)
можно плодить операции, можно на горячке поднять лимит.
а можно иметь несколько ощадных рахунков.

1 год в ТАСе хорошие проценты, потом год никудышные , потом опять хорошие.
вот и держу 2 ощадных напоготове. :-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2722
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  #<1 ... 2220222122222223
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