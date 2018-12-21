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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:06
Goodman написав: jay2004 написав:
Гоните СЕПом за 3 грн.
Плюсую. Сам загнал Фонд за раз два. Зашло без шума и пыли.
Только потом с Ощадного на Плативку - частями.
А почему частями?
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lel
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14
lel написав:
А почему частями?
50к лимит на одну операцию (часткове зняття)
можно плодить операции, можно на горячке поднять лимит.
а можно иметь несколько ощадных рахунков.
1 год в ТАСе хорошие проценты, потом год никудышные , потом опять хорошие.
вот и держу 2 ощадных напоготове.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:25
Goodman написав: lel написав:
А почему частями?
50к лимит на одну операцию (часткове зняття)
можно плодить операции, можно на горячке поднять лимит.
а можно иметь несколько ощадных рахунков.
1 год в ТАСе хорошие проценты, потом год никудышные , потом опять хорошие.
вот и держу 2 ощадных напоготове.
Не знал. Снял вчера с Ощадного 100т за один раз на Вику.
Виплата коштів за депозитним договором NДВ-WEB/11111 від 19.08.2016
-100 000,00 UAH
21.12.2018, 18:29
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lel
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Додано: Суб 22 гру, 2018 23:00
Фантом написав:
Подскажите. Вику гасить сегодня или можно 26.12?
Присоединяюсь к вопросу. Только у меня Б5.
Кстати, если Викой начал пользоваться только в ноябре, то до 25.01 можно ни копеечки не закидывать туда?
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chel_v_valenkah
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Додано: Суб 22 гру, 2018 23:06
chel_v_valenkah написав: Фантом написав:
Подскажите. Вику гасить сегодня или можно 26.12?
Присоединяюсь к вопросу. Только у меня Б5.
Кстати, если Викой начал пользоваться только в ноябре, то до 25.01 можно ни копеечки не закидывать туда?
можно, по всем КК мона. Читайте ДКБО
А траты ноября нуна погасить по 25(26) декабря, согласно задолженности, указанной в закладке Кредиты в ТАС24 после 1 декабря
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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