А почему частями?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:06
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
50к лимит на одну операцию (часткове зняття)
можно плодить операции, можно на горячке поднять лимит.
а можно иметь несколько ощадных рахунков.
1 год в ТАСе хорошие проценты, потом год никудышные , потом опять хорошие.
вот и держу 2 ощадных напоготове.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:25
Не знал. Снял вчера с Ощадного 100т за один раз на Вику.
Виплата коштів за депозитним договором NДВ-WEB/11111 від 19.08.2016
-100 000,00 UAH
21.12.2018, 18:29
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:00
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:06
можно, по всем КК мона. Читайте ДКБО
А траты ноября нуна погасить по 25(26) декабря, согласно задолженности, указанной в закладке Кредиты в ТАС24 после 1 декабря
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:30
А кредитный лимит вам налили или дали болванку?
Если нет лимита, то карту можно положить на полочку
Если есть, то оплачиваете этой картой покупки, получаете кешбек, и гасите задолженность до 25 числа следующего месяца, чтобы не попасть на %% по кредиту
Вся информация: сколько нужно погасить в этом месяце, общая сумма использованного кредита и т.д. есть в
В принципе, тоже самое, что и Плативка, но только пользуетесь деньгами банка, и за это получаете кешбек
Самое главное - гасить задолженность до 25 числа.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:36
ТАСька, що за фігня? Шанованим свинорилам гарбуза даєш, а геть зеленим і необкатаним ліміти наливаєш?
reef
Розраховуватися кредиткою усюди, де приймають картки (крім Нової пошти), до 25-го числа кожного місяця гасити витрати за попередній місяць (суму до погашення можна подивитися у ТАС24). Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).
Якщо з Платівки усю ЗП одразу не знімаєте, що можете відкрити Ощадний рахунок і перекидати на нього через ТАС24 або TAS2U залишки, вони там будуть лежати під 12,5%. Рахунок з вільним доступом, тому при потребі можна впродовж 15-ти хвилин перекинути гроші назад на Платівку і зняти.
А де це такий просунутий роботодавець? Підприємство моє відношення до групи ТАС?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:49
Кредитный дали вначале 1000 грн., сейчас увеличили по-моему до 6900 грн. - причём картой не пользовался, даже ПИН не получал.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:53
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