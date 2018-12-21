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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:06

  Goodman написав:
  jay2004 написав:Гоните СЕПом за 3 грн.


Плюсую. Сам загнал Фонд за раз два. Зашло без шума и пыли.
Только потом с Ощадного на Плативку - частями.

А почему частями?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  lel написав:А почему частями?


50к лимит на одну операцию (часткове зняття)
можно плодить операции, можно на горячке поднять лимит.
а можно иметь несколько ощадных рахунков.

1 год в ТАСе хорошие проценты, потом год никудышные , потом опять хорошие.
вот и держу 2 ощадных напоготове. :-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:25

  Goodman написав:
  lel написав:А почему частями?


50к лимит на одну операцию (часткове зняття)
можно плодить операции, можно на горячке поднять лимит.
а можно иметь несколько ощадных рахунков.

1 год в ТАСе хорошие проценты, потом год никудышные , потом опять хорошие.
вот и держу 2 ощадных напоготове. :-)

Не знал. Снял вчера с Ощадного 100т за один раз на Вику.
Виплата коштів за депозитним договором NДВ-WEB/11111 від 19.08.2016
-100 000,00 UAH
21.12.2018, 18:29
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:00

  Фантом написав:Подскажите. Вику гасить сегодня или можно 26.12?

Присоединяюсь к вопросу. Только у меня Б5.

Кстати, если Викой начал пользоваться только в ноябре, то до 25.01 можно ни копеечки не закидывать туда?
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:06

  chel_v_valenkah написав:
  Фантом написав:Подскажите. Вику гасить сегодня или можно 26.12?

Присоединяюсь к вопросу. Только у меня Б5.

Кстати, если Викой начал пользоваться только в ноябре, то до 25.01 можно ни копеечки не закидывать туда?

можно, по всем КК мона. Читайте ДКБО :)
А траты ноября нуна погасить по 25(26) декабря, согласно задолженности, указанной в закладке Кредиты в ТАС24 после 1 декабря
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:30

  reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.

А кредитный лимит вам налили или дали болванку?
Если нет лимита, то карту можно положить на полочку
Если есть, то оплачиваете этой картой покупки, получаете кешбек, и гасите задолженность до 25 числа следующего месяца, чтобы не попасть на %% по кредиту
Вся информация: сколько нужно погасить в этом месяце, общая сумма использованного кредита и т.д. есть в ИБ
В принципе, тоже самое, что и Плативка, но только пользуетесь деньгами банка, и за это получаете кешбек
Самое главное - гасить задолженность до 25 числа.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:36

  reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.

ТАСька, що за фігня? Шанованим свинорилам гарбуза даєш, а геть зеленим і необкатаним ліміти наливаєш?
reef
Розраховуватися кредиткою усюди, де приймають картки (крім Нової пошти), до 25-го числа кожного місяця гасити витрати за попередній місяць (суму до погашення можна подивитися у ТАС24). Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).
Якщо з Платівки усю ЗП одразу не знімаєте, що можете відкрити Ощадний рахунок і перекидати на нього через ТАС24 або TAS2U залишки, вони там будуть лежати під 12,5%. Рахунок з вільним доступом, тому при потребі можна впродовж 15-ти хвилин перекинути гроші назад на Платівку і зняти.
А де це такий просунутий роботодавець? Підприємство моє відношення до групи ТАС?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:49

Кредитный дали вначале 1000 грн., сейчас увеличили по-моему до 6900 грн. - причём картой не пользовался, даже ПИН не получал.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:53

  klug написав:А де це такий просунутий роботодавець? Підприємство моє відношення до групи ТАС?


К группе ТАС отношения не имеем, они сманили руководство из УкрСиба.
Погашать кредит можно хоть с Плативки, хоть с Ощадного?
reef
 
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