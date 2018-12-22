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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А что это за пункт в тарифах:
1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн.?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 02:21

  reef написав:
  klug написав:А де це такий просунутий роботодавець? Підприємство моє відношення до групи ТАС?


К группе ТАС отношения не имеем, они сманили руководство из УкрСиба.
Погашать кредит можно хоть с Плативки, хоть с Ощадного?

Так, будь-яким способом. Можна навіть через TAS2U з карток інших банків. Єдине, зважайте на регламент зарахування http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf
  reef написав:А что это за пункт в тарифах:
1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн.?

Якщо ви покладете свої гроші на Велику п’ятірку, вийшовши у +, а потім півроку їх не будете чіпати, то з позитивного залишку почнуть списувати по 50 грн. на місяць. Тобто, достатньо карткою користуватися або не тримати на ній власних коштів, щоб уникнути комісії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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