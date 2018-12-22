А что это за пункт в тарифах:
1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн.?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А что это за пункт в тарифах:
1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн.?
Додано: Нед 23 гру, 2018 02:21
Так, будь-яким способом. Можна навіть через TAS2U з карток інших банків. Єдине, зважайте на регламент зарахування
Якщо ви покладете свої гроші на Велику п’ятірку, вийшовши у +, а потім півроку їх не будете чіпати, то з позитивного залишку почнуть списувати по 50 грн. на місяць. Тобто, достатньо карткою користуватися або не тримати на ній власних коштів, щоб уникнути комісії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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