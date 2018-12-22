RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2221222222232224

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А что это за пункт в тарифах:
1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн.?
reef
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 28.08.07
Подякував: 138 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 02:21

  reef написав:
  klug написав:А де це такий просунутий роботодавець? Підприємство моє відношення до групи ТАС?


К группе ТАС отношения не имеем, они сманили руководство из УкрСиба.
Погашать кредит можно хоть с Плативки, хоть с Ощадного?

Так, будь-яким способом. Можна навіть через TAS2U з карток інших банків. Єдине, зважайте на регламент зарахування http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf
  reef написав:А что это за пункт в тарифах:
1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн.?

Якщо ви покладете свої гроші на Велику п’ятірку, вийшовши у +, а потім півроку їх не будете чіпати, то з позитивного залишку почнуть списувати по 50 грн. на місяць. Тобто, достатньо карткою користуватися або не тримати на ній власних коштів, щоб уникнути комісії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 08:58

  reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.

Капец, тут люди годами выцигаивают эту кредитку или повышения лимита по ней... "огульно выдали"
памятник работодателю ставьте
Stringer
 
Повідомлень: 8818
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:49

  Stringer написав:
  reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.

Капец, тут люди годами выцигаивают эту кредитку или повышения лимита по ней... "огульно выдали"
памятник работодателю ставьте

Я думаю, что банк понимает, что на людях, которые "годами выциганивают эту кредитку или повышения лимита по ней..." они ничего не заработают, а вот на "геть зеленим і необкатаним" запросто и проценты, и штрафы могут быть.
А за что, кстати, могут быть штрафы?
reef
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 28.08.07
Подякував: 138 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:56

  klug написав:
  reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.


Розраховуватися кредиткою усюди, де приймають картки (крім Нової пошти), до 25-го числа кожного місяця гасити витрати за попередній місяць (суму до погашення можна подивитися у ТАС24). Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).


Аптека и магазины одежды сюда не попадают, имеется ввиду 3% и 5% ?
reef
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 28.08.07
Подякував: 138 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:04

  reef написав:
  klug написав:
  reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.


Розраховуватися кредиткою усюди, де приймають картки (крім Нової пошти), до 25-го числа кожного місяця гасити витрати за попередній місяць (суму до погашення можна подивитися у ТАС24). Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).


Аптека и магазины одежды сюда не попадают, имеется ввиду 3% и 5% ?

Нет не попадают. Это категории для разновидности Б5 - под названием "пудра", которая выдается недавно, по отдельному договору, пока только в Киеве и, по условиям - только женщинам 18+
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 20.03.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2221222222232224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sola, WachtAmRhein, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65647)
23.12.2018 11:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.