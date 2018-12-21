reef написав:А что это за пункт в тарифах: 1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн.?
Якщо ви покладете свої гроші на Велику п’ятірку, вийшовши у +, а потім півроку їх не будете чіпати, то з позитивного залишку почнуть списувати по 50 грн. на місяць. Тобто, достатньо карткою користуватися або не тримати на ній власних коштів, щоб уникнути комісії.
reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
Капец, тут люди годами выцигаивают эту кредитку или повышения лимита по ней... "огульно выдали" памятник работодателю ставьте
reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
Капец, тут люди годами выцигаивают эту кредитку или повышения лимита по ней... "огульно выдали" памятник работодателю ставьте
Я думаю, что банк понимает, что на людях, которые "годами выциганивают эту кредитку или повышения лимита по ней..." они ничего не заработают, а вот на "геть зеленим і необкатаним" запросто и проценты, и штрафы могут быть. А за что, кстати, могут быть штрафы?
reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
Розраховуватися кредиткою усюди, де приймають картки (крім Нової пошти), до 25-го числа кожного місяця гасити витрати за попередній місяць (суму до погашення можна подивитися у ТАС24). Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).
Аптека и магазины одежды сюда не попадают, имеется ввиду 3% и 5% ?
reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
Розраховуватися кредиткою усюди, де приймають картки (крім Нової пошти), до 25-го числа кожного місяця гасити витрати за попередній місяць (суму до погашення можна подивитися у ТАС24). Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).
Аптека и магазины одежды сюда не попадают, имеется ввиду 3% и 5% ?
Нет не попадают. Это категории для разновидности Б5 - под названием "пудра", которая выдается недавно, по отдельному договору, пока только в Киеве и, по условиям - только женщинам 18+
Подскажите по большой пятерке, можно ли отказаться от страховки? Которая 1% от максимального используемого лимита в прошлом месяце? По остальным тарифам если вовремя гасить то вроде обслуживание бесплатное выходит
gonzo написав:Подскажите по большой пятерке, можно ли отказаться от страховки? Которая 1% от максимального используемого лимита в прошлом месяце? По остальным тарифам если вовремя гасить то вроде обслуживание бесплатное выходит
Кассандра Спасибо за справедливое уточнение. Я действительно делал перекидки в ТАС24 (просто не нашел перекидку в ТАС2ю), вот там и всплыл лимит. 2 года назад в кассе тоже не брали больше 50к. Вам дорогушa - > +
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!