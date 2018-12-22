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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:45

Схема: СЭП с Привата за 3 грн на Ощадний в ТАС и оттуда сразу на Плативку -рабочая? Как быстро СЭП с Привата зайдет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Обсуждался вопрос, как пополнять Ощадный с других карт. У меня проще: могу ли я пополнить без комиссии Ощадный напрямую через терминал или банкомат ТАСа? Есть ли разница? Какие-то ограничения? Отказ от СМС по Плативке возможен?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:24

  qwerty124 написав:Обсуждался вопрос, как пополнять Ощадный с других карт. У меня проще: могу ли я пополнить без комиссии Ощадный напрямую через терминал или банкомат ТАСа?

Через терминал точно можно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:32

  klug написав:
  reef написав:На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.

Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).

Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут? А то мне в ТАС24 написало, что возможна комиссия.
Вчера оплачивал Плативкой, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
reef
 
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