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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 13:45
Схема: СЭП с Привата за 3 грн на Ощадний в ТАС и оттуда сразу на Плативку -рабочая? Как быстро СЭП с Привата зайдет?
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Обсуждался вопрос, как пополнять Ощадный с других карт. У меня проще: могу ли я пополнить без комиссии Ощадный напрямую через терминал или банкомат ТАСа? Есть ли разница? Какие-то ограничения? Отказ от СМС по Плативке возможен?
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:24
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:32
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут? А то мне в ТАС24 написало, что возможна комиссия.
Вчера оплачивал Плативкой, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
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