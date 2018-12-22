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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:45
Схема: СЭП с Привата за 3 грн на Ощадний в ТАС и оттуда сразу на Плативку -рабочая? Как быстро СЭП с Привата зайдет?
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ishvara
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:06
Обсуждался вопрос, как пополнять Ощадный с других карт. У меня проще: могу ли я пополнить без комиссии Ощадный напрямую через терминал или банкомат ТАСа? Есть ли разница? Какие-то ограничения? Отказ от СМС по Плативке возможен?
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qwerty124
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:24
qwerty124 написав:
Обсуждался вопрос, как пополнять Ощадный с других карт. У меня проще: могу ли я пополнить без комиссии Ощадный напрямую через терминал или банкомат ТАСа?
Через терминал точно можно.
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Ferlakur
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:32
klug написав: reef написав:
На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут? А то мне в ТАС24 написало, что возможна комиссия.
Вчера оплачивал Плативкой, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
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reef
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:24
reef написав:
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут? А то мне в ТАС24 написало, что возможна комиссия.
Вчера оплачивал Плативкой, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
На викенд нет никаких комиссий при снятии бонусов, кроме налогов, но налоги - это не комиссия. На плативку, думаю, также.
Бонусы не сразу появляются - до 5 раб. (или календ) дней.
Как я понял, все что появится до 31-го надо 31-го и снять, остальное может и после 31-го появиться их можно снять уже в след.квартале.
Снимать можно в тас2ю в веб версии точно. Зайти на бонусы и там будет снять.
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ol_zy
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:50
reef написав:
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут?
снятие на плативку без комиссии
reef написав:
Вчера оплачивал Плативкой
, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
а разве по плативке начисляют бонусы?!?
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Lost
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