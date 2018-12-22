|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 13:45
Схема: СЭП с Привата за 3 грн на Ощадний в ТАС и оттуда сразу на Плативку -рабочая? Как быстро СЭП с Привата зайдет?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:06
Обсуждался вопрос, как пополнять Ощадный с других карт. У меня проще: могу ли я пополнить без комиссии Ощадный напрямую через терминал или банкомат ТАСа? Есть ли разница? Какие-то ограничения? Отказ от СМС по Плативке возможен?
-
qwerty124
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 17.10.12
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:24
qwerty124 написав:
Обсуждался вопрос, как пополнять Ощадный с других карт. У меня проще: могу ли я пополнить без комиссии Ощадный напрямую через терминал или банкомат ТАСа?
Через терминал точно можно.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2883
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:32
klug написав: reef написав:
На работе выдали зарплатную карту (Платівка), и к ней всем огульно выдали кредитку "Велика п'ятірка" (нечипованая). Как правильно этой кредиткой пользоваться? До этого кредитками никогда не пользовался.
Не забувати до кінця кварталу знімати гроші з бонусного рахунку, куди вони будуть нараховуватися за покупки (1% за будь-які витрати, 2% АЗС та продуктові магазини).
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут? А то мне в ТАС24 написало, что возможна комиссия.
Вчера оплачивал Плативкой, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2365
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:24
reef написав:
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут? А то мне в ТАС24 написало, что возможна комиссия.
Вчера оплачивал Плативкой, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
На викенд нет никаких комиссий при снятии бонусов, кроме налогов, но налоги - это не комиссия. На плативку, думаю, также.
Бонусы не сразу появляются - до 5 раб. (или календ) дней.
Как я понял, все что появится до 31-го надо 31-го и снять, остальное может и после 31-го появиться их можно снять уже в след.квартале.
Снимать можно в тас2ю в веб версии точно. Зайти на бонусы и там будет снять.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4783
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:50
reef написав:
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут?
снятие на плативку без комиссии
reef написав:
Вчера оплачивал Плативкой
, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
а разве по плативке начисляют бонусы?!?
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:28
ol_zy написав: reef написав:
Как снимать с бонусного? На Плативку, на Ощадний? Кроме налога комиссию берут? А то мне в ТАС24 написало, что возможна комиссия.
Вчера оплачивал Плативкой, СМС на кеш-бэк пришла, а в ТАС24 в бонусах не появилось. Я так понимаю, что нужно время. Значит ли это, что если я сделаю покупки 30-31 декабря, то эти бонусы до конца квартала я уже не успею снять?
На викенд нет никаких комиссий при снятии бонусов, кроме налогов, но налоги - это не комиссия. На плативку, думаю, также.
Бонусы не сразу появляются - до 5 раб. (или календ) дней.
Как я понял, все что появится до 31-го надо 31-го и снять, остальное может и после 31-го появиться их можно снять уже в след.квартале.
Снимать можно в тас2ю в веб версии точно. Зайти на бонусы и там будет снять.
уточнение - с бонусного надо все снять все что будет начислено не 31 а в последний рабочий день. Так как с этим могут быть непонятки - то лучше все снять 28-го, и, если что-то капнет то и 29-го тоже
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1192
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:39
ishvara написав:
Схема: СЭП с Привата за 3 грн на Ощадний в ТАС и оттуда сразу на Плативку -рабочая? Как быстро СЭП с Привата зайдет?
100% рабочая. Но уже не быстро. Смотрите регламент, в выходные СЭП не работает (Просто Приват не отправит).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2730
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:37
Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі? Чи, можливо, є якісь ліміти? Комісій же при таких кроках не повинно бути? Чи є кращий/швидший варіант зняття з Ощадного? Якщо є ліміти на зняття, то чи реально подібну суму перевести на картку іншого банку і там зняти чи ліміти не дадуть?
-
chico
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 20.12.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:59
Goodman написав: ishvara написав:
Схема: СЭП с Привата за 3 грн на Ощадний в ТАС и оттуда сразу на Плативку -рабочая? Как быстро СЭП с Привата зайдет?
100% рабочая. Но уже не быстро. Смотрите регламент, в выходные СЭП не работает (Просто Приват не отправит).
А если в среду отправлю с Привата, сколько ТАС будет зачислять на Ощадный?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|